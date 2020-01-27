كات للاتحاديين: أحضروا مهاجما .. قد يكون الوضع كارثيا

أوضحت مصادر أن تين كات مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، طلب من إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، سرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي وإلا سيكون الوضع كارثيا في الفريق الكروي نظرا لعدم استغلال الفرص من المهاجمين الحاليين.

وتنتهي فترة التسجيل الشتوية الجمعة 31 كانون الثاني (يناير) الحالي حيث يوجد في هجوم الاتحاد كل من البرازيلي رومارينهو، والصربي بريجوفيتش إضافة إلى المهاجمين المحليين هارون كمارا، عبدالعزيز العرياني، عبدالرحمن الغامدي إضافة إلى الموقوف فهد المولد.

وكان المدرب الهولندي قد أكد في المؤتمر الصحافي بعد التعادل مع العدالة، أنه لا يوجد لديه مهاجمون، وقال "من يسأل عن بريجوفيتش يذكرني ماذا قدم هذا اللاعب للاتحاد؟".

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الاتحادية قد تفتح خلال الفترة المقبلة ملف الهولندي تين كات خصوصا بعد تراجع أداء الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكثرة مطالباته دون نتائج ملموسة للفريق.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 15 نقطة حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث وخسر في ثمان.

فنيا، أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة العدالة ضمن الجولة الـ15 تدريبات استرجاعية في حين طلب تين كات من المجموعة الثانية إجراء تدريبات لياقية قبل أن يطبق بعض الجمل التكتيكية للاعبيه.