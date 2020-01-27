الفيصل: خيرها في غيرها

شدد الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، على أن الأخضر حقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية في طوكيو، بعد أن خاض مشوارا رائعا وقدم مستويات لافتة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، رغم خسارته اللقب أمام كوريا الجنوبية 0/ 1 بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وكتب الفيصل في حسابه في "تويتر"، "خيرها في غيرها لنجومنا (تحت 23)، مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة، تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية وثقتي كبيرة في الأبطال في طوكيو 2020، خالص الشكر للجهازين الفني والإداري ولمدربنا الوطني المتميز سعد الشهري.. مكاسب عديدة تحققت من هذه البطولة - وبإذن الله - سيتحقق المزيد".

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للرياضة إقامة احتفال خاص للاعبي الأخضر (تحت 23 عاما) بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، اليوم في الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.