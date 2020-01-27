الشهري: الكرة الثابتة أحزنتني

أكد سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أن اللاعبين عانوا بدنيا خلال نزال كوريا الجنوبية 0/ 1 أمس، ما أدى إلى خسارة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، وقال "الأخضر عانى كثيرا من الناحية اللياقية، حيث مثلت عائقا أمام اللاعبين في هذا النزال مقارنة بالكوريين الذين لعبوا دقائق أقل، كوننا خضنا أكثر من 450 دقيقة".

وأبدى حزنه على خسارة اللقب وعدم اكتمال الجمع بين الكأس والتأهل الذي تحقق إلى أولمبياد طوكيو 2020 في البطولة ذاتها، وقال في المؤتمر الصحافي عقب النزال: "كنا نطمح في تحقيق الكأس حتى تكتمل فرحتنا بالتأهل إلى طوكيو، وما يحزننا أننا خسرنا بكرة ثابتة".

وأشار إلى أن اللاعبين الثلاثة فوق 23 عاما، الذين سيستعين بهم في طوكيو 2020 لم يتم اختيارهم حتى الآن، وقال "سنتابع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ وسنجتمع مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر لتحديدهم وفق نقاط الضعف لدينا".

واختتم الشهري حديثه بأن أهم ما تحقق في هذه البطولة بجانب التأهل والظفر بالمركز الثاني، اكتساب اللاعبين الجيدين الذين سيكونون نواة للأخضر.