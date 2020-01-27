استعارة أزارو كلفت الاتفاق 200 ألف دولار

أبرمت إدارة نادي الاتفاق، صفقتين هجوميتين في يوم واحد، بعد ضم المغربي وليد أزارو، قادما من الأهلي المصري لستة أشهر، والتعاقد مع عبدالله آل سالم، في صفقة انتقال حر حتى 2023.

وكشفت المصادر، أن استعارة أزارو، كلفت 200 ألف دولار، بعد أن تعذر شراء بطاقته الدولية بشكل نهائي خلال المرحلة الحالية. يذكر أن أزارو، انضم للأهلي، حامل لقب الدوري المصري في المواسم الأربعة الأخيرة، في عام 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك في 89 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، أحرز خلالها 41 هدفا إلى جانب 16 تمريرة حاسمة.

من جهته، شدد آل سالم، إلى أنه لم يتوقف عن التدريبات خلال الفترة الماضية، وقال "كنت أتدرب عبر برنامج خاص للمحافظة على لياقتي البدنية، وما أحتاج إليه خلال الفترة المقبلة هو الانسجام مع المجموعة"، معبرا عن سعادته الغامرة بالعودة مجددا إلى الاتفاق حيث كان ثاني محطاته الاحترافية، وقال "سأعمل على أن أظهر على قدر مستوى تطلعات الجماهير، لدي أهداف خلال مرحلتي الاحترافية الجديدة منها التألق مع الاتفاق للدفاع عن منتخب بلادي".

يشار إلى أن الاتفاق، نجح في مخالصة السنغالي سوليمان دوكارا، لأسباب فنية، كما أن البرازيلي روجيرو، تعرض لقطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه مبكرا.