الحزم .. إنعاش الهجوم بكافو

سيدعم البرازيلي جوناثان كافو، هجوم فريق الحزم لكرة القدم، قادما من بوردو الفرنسي، في صفقة إعارة تمتد إلى 18 شهرا، تتضمن خيار الشراء بقيمة 3.5 مليون يورو.

ولم يشارك كافو، مع بوردو، هذا الموسم سوى في أربع مباريات في الدوري ليج 1، وكذلك مسابقة كأس فرنسا، دون أن ينجح في تسجيل الأهداف ما دفعه إلى البحث عن تحد جديد.

وسيخضع كافو، المنتظر أن يكون قد وصل أمس إلى السعودية للفحص الطبي قبل الإعلان بشكل رسمي عن اكتمال الصفقة.

ويعاني الحزم تراجعا كبيرا في النتائج إذ يحتل المرتبة الـ15 برصيد 15 نقطة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل مهاجموه 20 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا، وكانت آخر مبارياته الخسارة من الوحدة 5/1، في ختام النصف الأول للمسابقة، علما بأن الفريق سيستقبل نظيره التعاون، ضمن المرحلة الـ16.