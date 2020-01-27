رئيس العدالة: احتجاجنا «ورقة» .. ننتظر القانونيين

أكد عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة، أن الاحتجاج على الاتحاد في اللاعبين الأجانب، أمس، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الـ15 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يحمل الصفة الرسمية بعد، وقال "حتى الآن لم نقدم احتجاجنا الرسمي، حيث ننتظر رأي الشؤون القانونية في النادي، ولم نقدم سوى ورقة للمراقب تضمنت احتجاجنا على مشاركة اللاعبين".

وأضاف "ما قمنا به أمر طبيعي، نكتب ورقة خلال ساعتين للمراقب تتضمن معارضتنا مشاركة اللاعبين وبعدها ننتظر رد اللجنة القانونية لتقديم الاحتجاج رسميا".

وكان العدالة، قد سلم ورقة باليد لمراقب المباراة، اعتراضا على عدم نظامية مشاركة لاعبي الاتحاد الأجانب، في ظل وجود لاعب ثامن، مسجل كأجنبي، وهو الصربي بريجوفيتش الذي لم يغادر النادي بعد.

وأشرك الاتحاد سبعة أجانب وهم: البرازيليون مارسيلو جروهي، رومارينهو، جوناس جوميز دي سوزا، وبرونو أوفيني، الأرجنتيني ليوناردو جيل، التونسي أنيس البدري، والمغربي كريم الأحمدي.

ولفت المضحي إلى أن الفريق خرج بنتيجة إيجابية إثر التعادل سلبيا مع الاتحاد، ما سيمنحه دفعة كبيرة في بداية الدورة الثانية، وقال "أعتقد أن الفريق عنده الشيء الكثير ليقدمه رغم المواجهات القوية التي تنتظره، ولن يكون هناك مجال للتعويض في ظل التنافس القوي بين جميع الأندية القريبة منه".

وعن التوقيع مع اللاعب وليد الديني، أمس، قال "سيكون إضافة كبيرة للفريق في المباريات المقبلة، ونحن بالاتفاق مع المدرب التونسي ناصيف البياوي نبحث عن الأفضل لسد بعض الثغرات من لاعبين محليين وأجانب".