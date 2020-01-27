بلايلي لأولمبيك نيم: عرضكم مرفوض

رفض الجزائري يوسف بلايلي، لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، عرضا من أولمبيك نيم الفرنسي الذي يحتل المرتبة الـ15 في ليج 1، للانتقال إليه في آخر أنفاس سوق الانتقالات الشتوية الحالية، مفضلا الاستمرار مع كتيبة المدرب السويسري كريستيان جروس، وتأجيل البت في مستقبله إلى حين نهاية الموسم.

وكان الأهلي، قد ضم بلايلي، إلى قائمته التي سيشارك بها في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، برفقة كل من السوري عمر السومة، البرازيلي جوزيف دي سوزا، والألماني ماركو مارين.

وسيدشن الأهلي، غدا، مشواره في الملحق المؤهل لدور المجموعات أبطال آسيا، باستقبال نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، الذي وصلت بعثته، أمس، على أن يتدرب اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة". واحتفل الأهلي، أمس، بالطفلين الأهلاويين محمد الشهري وأيوب المحضار، اللذين حظيا بالهدايا إلى جانب التقاطهما صورا مع نجوم الفريق وكذلك جروس.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة، قد أعلن طاقم الحكام لمباراة الأهلي وضيفه استقلال دوشنبه، تحت قيادة التايلاندي سيوكورن بودوم، يساعده مواطناه ناكاريت رافوت، وتانات تشوشوين.

على صعيد آخر، توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق نهائي مع طلال العبسي مدافع فريق التعاون لكرة القدم لقيده في صفوف الفريق بناء طلب المدرب جروس الذي أوصى بجلب مدافع محلي.