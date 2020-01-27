الأخضر .. شكرا على طوكيو

كسب المنتخب السعودي لكرة القدم دون 23 عاما المستقبل المشرق بالرغم من أن الحظ عانده في تخطي عقبة نظيره الكوري الجنوبي 0 /1، في نهائي كأس آسيا 2020 التي أسدل عليها الستار أمس في تايلاند، في اللقاء الذي امتد للأشواط الإضافية على ستاد راجامانجالا.

وكان الأخضر، والمنتخب الكوري، قد ضمنا التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، ولحقت بهما أستراليا التي حصلت على المركز الثالث بعد تغلبها على أوزبكستان.

وبعد بداية هادئة، سنحت فرصة خطيرة لمنتخب كوريا الجنوبية عندما وصلت تمريرة طويلة إلى جيونج وو- يونج داخل المنطقة ليتخلص بطريقة جميلة من المدافع سعود عبدالحميد ويواجه المرمى لكن الحارس محمد اليامي نجح في إبعادها (20).

ورد الأخضر، عبر انطلاقة خالد الغنام الذي خطف الكرة من الدفاع الكوري وانطلق في الجهة اليسرى قبل أن يمرر إلى عبدالله الحمدان ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع الكوري وتحولت خارج الملعب (29).

وسيطر الأخضر على المجريات في الدقائق العشر الأخيرة، وسنحت له فرصة خطيرة عندما تسلم عبدالرحمن غريب الكرة على قوس منطقة الجزاء وسددها قوية لتمر خطيرة فوق العارضة (87).

في الوقت الإضافي سجل الكوري هدف التقدم إثر ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى نفذها لي دونج -كيونج وارتقى لها على القائم البعيد المدافع جيونج تاي - ووك ليضعها برأسه في الشباك (113).

وكاد الأخضر، أن يدرك التعادل بعد ثلاث دقائق عندما أرسل البديل عبدالإله العمري تمريرة عرضية من الجناح الأيمن كادت تغالط الحارس سونج بيوم - كيون الذي أبعدها بصعوبة.