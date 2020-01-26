الملك يتوج أبطال مزاين الإبل وسباقات الهجن

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الصياهد الجنوبية للدهناء أمس، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

كما كان في الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وفهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان. إثر ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين، والشيخ سعد محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية لعمان، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

عقب ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين، وضيوف المهرجان، إلى المنصة الرئيسة للحفل، حيث عزف السلام الملكي ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى فهد بن حثلين، كلمة ثمن فيها رعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفل ختام المهرجان في نسخته الرابعة، عادا نجاح النسخة الحالية ثمرة من ثمار الأمر السامي بإنشاء ناد للإبل، الذي جمع ونظم ملاك الإبل والمعتنين بها تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، الذي يقدم كل ما من شأنه نجاح نادي الإبل وتطويره، وقال "بات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وجهة لكل الملاك داخل حدود وطننا الحبيب، بل تعداه ليجمع أشقاءنا في الخليج والوطن العربي، وطموحاتنا تتعالى بدعمكم وتوجيهكم، ليكون هذا التجمع الكبير مقصدا لكل المهتمين بهذا الموروث التاريخي في جميع أنحاء العالم". ورفع ابن حثلين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لقبوله إطلاق أسماء (بيرق المؤسس) و(سيف الملك) و(شلفا ولي العهد) على جوائز المهرجان، مشيرا إلى أن هذه الأسماء أعطت وهجا كبيرا للمسابقات التي أطلقت عليها، وأوجدت الرغبة الكبيرة لدى ملاك الإبل للمشاركة في مسابقات المهرجان، حيث أصبحوا يتنافسون على تعزيز ملكياتهم بأجود الأنواع، وهو أمر أنعش قطاع الإبل بشكل كبير وملموس.

ولفت إلى أن نادي الإبل أطلق حزمة قرارات اقتصادية ستسهم في تطوير هذا القطاع، وتشكل عامل جذب للاستثمارات فيه، وفي بناء اقتصاد مزدهر لوطن كبير وطموح، سائلا الله - سبحانه وتعالى - أن يديم على السعودية أمنها ورخاءها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويسدد خطاهم.

ثم انطلق الشوطان الأخيران لسباق الهجن فئة (الحيل)، بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.

وجاءت النتائج على النحو التالي: فئة بيرق المؤسس: عمير القحطاني (وضح)، دبوس الدبوس (صفر)، حمد المري (مجاهيم)، مطلق الفطيماني (شعل). فئة سيف الملك: الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد (مجاهيم)، هادي الدوسري (شقح)، عبدالله الجبري (صفر)، عايض القحطاني (حمر)، تركي الحقباني (وضح)، خالد آل حثلين (شعل). فئة شلفا ولي العهد: محمد العامري (مجاهيم)، مجعد الدوسري (شقح)، زايد الشمري (صفر)، عبدالمحسن الراجحي (حمر)، عبدالمحسن العتيبي (وضح)، فالح بن شويشان (شعل). فئة نخبة النخبة: حنس العتيبي (شعل).

وسلم خادم الحرمين الشريفين، جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، حيث فاز بالمركز الأول في شوط زمول مفتوح (هملول) لهجن الرئاسة في الإمارات والمضمر علي الوهيبي، وفاز في الشوط الثاني زمول عام بندق (صيرفي) محمد الكتبي، وفاز بالمركز الأول في شوط الحيل مفتوح (سيف) لهجن الرئاسة في الإمارات والمضمر أحمد الخيلي، وفاز في الشوط الثاني الحيل العام (الشاهينة) لمنصور الأحبابي. وكرم خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجنة التحكيم في نادي الإبل، والمخرج عبدالله المخيال، ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين، والحضور، عرض منقيات المراكز الأولى في فئة بيرق المؤسس "وضح، شعل، صفر، مجاهيم"، وفئة سيف الملك "وضح، شقح، حمر، صفر، مجاهيم"، وفئة شلفا ولي العهد "مجاهيم، شقح، صفر، حمر، وضح، شعل". عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور، عروض الطبع وطرح القعود، بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من نادي الإبل. ثم شرف خادم الحرمين الشريفين، والحضور، مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.

حضر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير خالد بن سلمان بن محمد، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سعود بن محمد، الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سعد، الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعا من المهتمين بسباقات الهجن.