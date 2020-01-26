73 % من الألمان يخشون فقد وظائفهم في ظل التحول التكنولوجي

كشف استطلاع حديث أن 73 % من الألمان يساورهم خوف من فقد وظائفهم. وجاء في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "إدلمان" الاستشارية تحت اسم "مؤشر الثقة" أن السبب في ذلك يرجع بالنسبة لكثير منهم إلى التحول التكنولوجي. ومن المقرر عرض تقرير الوكالة غدا الاثنين. وقال رئيس الوكالة ريتشارد إدلمان على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "يتوقع الناس مستقبلا سيئا، إنهم يشعرون بالتوتر".

وأشار أيضا إلى المخاوف من تلاشى بعض أماكن العمل نتيجة تزايد الأتمتة، وأوضح، على سبيل المثال، أنه ليس من الواضح مثلا ما يعنيه تطوير سيارات ذاتية القيادة بالنسبة لسائقي الشاحنات، لافتا إلى أن هناك أيضا مخاوف من تراجع الأموال التي يكسبونها أو فقدان الاعتراف الاجتماعي.

وبحسب الاستطلاع، يرى نحو نصف الألمان أن التحول التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية في ألمانيا.

وقال إدلمان إنه يتعين على الأوساط الاقتصادية والحكومية تضافر الجهود من أجل استعادة كسب ثقة المواطنين، مؤكدا أهمية توفير أجور عادلة وكذلك فرص لتدريب العاملين.