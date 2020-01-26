"بدجت" تتخذ إجراءات لحماية حقوق ملكيتها للبرنامج التشغيلي الذي تستخدمه لعملياتها

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ( بدجت السعودية ) عن عزمها بالقيام بعدة إجراءات من أجل حماية حقوق ملكيتها في البرنامج التقني المستخدم في إدارة عملياتها التشغيلية بنشاطها الرئيسي في تأجير السيارات.

علماً بأن شركة (بدجت السعودية ) مساهمة بنسبة 49% في شركة يوني ترانس إنفوتك الهندية المحدودة والتي تزاول نشاط تقنية المعلومات بدولة الهند، ونظراً لأنها تتملك حقوق الملكية الفكرية للبرنامج التقني المستخدم من قبل ( بدجت السعودية )، و كونها قائمة بإدارة، وتطوير، وصيانة البرنامج. وكذلك كون شركة يوني ترانس إنفوتك تعتبر شركة زميلة بإدارة شركة جيمناي الهندية المحدودة وهو الشريك الآخر المتملك لباقي الحصة بنسبة 51% بدولة الهند.

وبعد إبداء الإدارة التنفيذية لشركة جيمناي رغبتها بعدم إستمرار تملكها لحصتها بشركة يوني ترانس إنفوتك وعرضها للبيع لشركة ( بدجت السعودية )

وحرصا من (بدجت السعودية) على حماية وحفظ حقوق ملكيتها لبرنامجها التقني لتتمكن من إدارة عملياتها التشغيلية وضمان كفاءتها التشغيلية لبرنامجها والذي يتم إدارته بالهند من خلال الشركة الزميلة يوني ترانس إنفوتك.

بناء عليه صدر قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بالتمرير بتاريخ 26/01/2020م بالموافقة على شراء حصة شركة جيمناي الهندية المحدودة في الشركة الزميلة يوني ترانس إنفوتك والبالغة 51% وذلك بذات القيمة التي قامت شركة جيمناي بشرائها في عام 2015م والبالغة 2.869 مليون ريال سعودي. حيث أن غرض الشركة من ذلك الإجراء هو حماية وحفظ حقوقها المتمثلة في الملكية الفكرية لبرنامج التشغيل الخاص بتأجير السيارات وإدارة عملياتها لتملكه بنسبة 100% مما يمنحها كامل حقوق الإستخدام والتطوير.

وتؤكد الشركة أنه لا يوجد أي أثر مالي على قوائمها المالية نتيجة القيام بهذا الإجراء.