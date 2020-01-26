ارتفاع أرباح "سدافكو" إلى 68 مليون ريال خلال الربع الثالث

نما صافي الربح للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بعد الزكاة والضريبة إلى 68 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 53.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام قبل الماضي بنسبة 27% .

وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي 70 مليون ريال مقابل 54.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام قبل السابق بارتفاع 29%.

بينما بلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 176 مليون ريال مقابل 139.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام قبل السابق بزيادة 26%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 191 مليون ريال مقابل 157.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بارتفاع 21%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 5.99 ريال مقابل 4.88 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.