"الكابلات السعودية": 357 % نسبة تغطية الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 357% ، فيما كان عدد الاسهم المباعة 10559807 سهما.

وبلغ إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 136,099,295 ريال، وبمتوسط سعر البيع للأسهم المباعة 13.04 ريال للسهم الواحد. كما بلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 30,501,225 ريال.

وقالت الشركة إن إيداع الأسهم في حسابات المساهمين سيكون في 1441-06-11 الموافق 2020-02-05.