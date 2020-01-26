"البابطين" تحصل على تسهيلات مالية متوسطة الأجل مع "البنك السعودي للإستثمار" بـ 100 مليون ريال

أعلنت شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن توقيع إتفاقية تسـهيلات بنكية متوسطة الأجل مع البنك السعودي للاستثمار بنظام مرابحة إسلامي متوسط الأجل بقيمة 100 مليون ريال ( مائة مليون ريال سعودي)، علماً بأن مدة القرض ثلاثة سنوات حيث يبدأ التمويل بتاريخ 23 /01 /2020 ، وسيتم سداد أقساط القرض عند إستحقاقها شهرياً بضمان المشاريع القائمة للشركة.

وتهدف هذه التسهيلات متوسطة الأجل إلى إعادة هيكلة جزء من القروض قصيرة الأجل وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل مما ينعكس بدوره على زيادة السيولة النقدية اللازمة لتمويل إحتياجات الشركة المستقبلية ، وسوف يظهر الأثر المالي لذلك على التدفقات النقدية للشركة خلال النصف الأول من عام 2020 والأعوام القادمة