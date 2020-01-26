الطيارون السعوديون يبدعون في سماء الرياض وينافسون الفرق الأجنبية

سطر الطيارون السعوديون وفرقهم المشاركة في النسخة الخامسة من ملتقى الطيران العام في الرياض، إبدعاتهم في عالم الطيران، واستطاعوا بعروضهم الجوية المتنوعة أن ينالوا إعجاب الزوار.

ونافس الطيارون السعوديون في الملتقى، الذي أسدل ستاره البارحة، الفرق الأجنبية المشاركة، عبر عديد من العروض المتنوعة، التي قدموها في سماء مطار الثمامة.

وشهد الملتقى خلال ثلاثة أيام حضورا جماهيريا كبيرا من جميع الجنسيات، إضافة إلى حرص عدد من المدارس وأندية الأحياء على اصطحاب الطلاب لزيارة المعرض المصاحب للملتقى والتعرف على الطائرات.

وحرصت إدارة الملتقى، الذي يقوم بتنظيمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه على تقديم عديد من الفعاليات والفقرات المخصصة للأطفال بهدف إضفاء الابتسامة والمرح على وجوههم، مع توصيل معلومات بسيطة تثير شغفهم بالطيران في هذه السن المبكرة.

وشارك 60 طيارا من أمهر طياري العالم وسبعة فرق للعروض الجوية الدولية من إيطاليا، بريطانيا، السويد، بولندا، ألمانيا، مصر، الإمارات، والسعودية.

وجذب الملتقى نخبة واسعة من الجهات المحلية والعالمية المتخصصة والمهتمة بمجال الطيران، وهم ملاك الطائرات، والطيارون من أنحاء العالم، إضافة إلى ملاك الطائرات من أعضاء نادي الطيران السعودي، وعدد من فرق الطيران، وهم فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات، وفريق نادي الطيران السعودي للقفز المظلي الحر، وفريق نادي الطيران السعودي لنماذج الطائرات، وستة فرق من أشهر فرق الطيران في العالم، من خمس دول، إضافة إلى الشركات المقدمة للخدمات في مجال الطيران العام.

وأطلق الملتقى جملة من الفعاليات والأنشطة الجذابة والمشوقة في مجالات الطيران والعروض، التي استهوت جمهور الحضور والمشاهدين، خصوصا من فئة الشباب وهواة الطيران. واشتمل الملتقى على مجموعة من العروض الجوية المبهرة، منها عروض ليلية تقام لأول مرة في المملكة، والقفز المظلي الحر، إضافة إلى استعراض فريق نادي الطيران السعودي لعديد من نماذج الطائرات المدنية لتعريف الجمهور بتطورها وخصائصها.

وتضمن الملتقى نشاطا تثقيفيا وعددا من ورش العمل، التي شارك فيها جمع من الطيارين والمهتمين بمجال الطيران العام.