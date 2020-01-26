مكبرات صوت لـ«بي. تي. إس» الكورية بـ83 ألف دولار

بيعت سبعة مكبرات صوت استخدمتها فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية لموسيقى البوب في إحدى جولاتها بأكثر من 83 ألف دولار خلال مزاد لمصلحة الأعمال الخيرية قبل حفل توزيع جوائز جرامي، لتجني بذلك ما يزيد ثماني مرات على السعر المتوقع لها في البداية، بحسب "رويترز".

وقالت دار جوليان للمزادات إن مكبرات الصوت التي تحمل توقيعات أعضاء الفريق تمثل أول متعلقات لفرقة بي.تي.إس تباع في مزاد. وكانت الدار قد قدرت في وقت سابق أن هذه الأجهزة ستباع بمبلغ يراوح بين عشرة آلاف و20 ألف دولار.

وقادت فرقة بي.تي.إس، المؤلفة من سبعة أفراد، موجة من موسيقى البوب الكورية إلى مناطق تجاوزت آسيا ووصلت إلى الولايات المتحدة بعد ستة أعوام فقط من ظهور الفرقة عام 2013 وفي 2019، أصبحت بي.تي.إس أول فرقة منذ البيتلز تتصدر ثلاثة ألبومات لها المركز الأول على قائمة بيلبورد 200 خلال عام.

واستخدمت مكبرات الصوت المبيعة في الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 خلال جولة للفرقة بعنوان "لاف يورسيلف".

وبي.تي.إس من بين الفرق التي ستشارك في إحياء حفل توزيع جوائز جرامي اليوم.