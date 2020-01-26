«موسم حائل» يطلق سباقا عالميا للدراجات وسط جبال أجا

ينظم موسم حائل الأربعاء المقبل لمدة أربعة أيام منافسات سباق الدراجات الجبلية وسط سلسلة جبال أجا، ضمن فعاليات موسم حائل 2019 بمشاركة 150 دراجا من مختلف دول العالم بهدف استقطاب الزوار للموسم.

وقال صالح العنزي مدير المركز الإعلامي في موسم حائل، إن سباق الدراجات الجبلية سيقام على مدى أربعة أيام، وسيكون على مسافة 300 كيلومتر موزعة على أربعة مراحل منها 2.5 كيلو متر على مرتفعات.

وأوضح العنزي، أن المرحلة الأولى ستنطلق من فندق الملينيوم في حائل حتى معسكر التخييم بمسافة 97.50 كيلو متر منها 840 مترا مرتفعات، والمرحلة الثانية مسافتها 87 كيلو مترا منها 1.300 كيلو متر مرتفعات، بينما المرحلة الثالثة تبلغ مسافتها 100 كيلومتر منها 800 متر مرتفعات، أما المرحلة الرابعة فستكون بمسافة 60 كيلو مترا، مشيرا إلى أن المتسابقين يتعين عليهم اجتياز عديد من الكثبان الرملية والجبال والأودية أثناء السباق.

وأشار إلى أن موسم حائل وفر عددا من الاستراحات والمخيمات التي خصصت للمتسابقين وسط الجبال، حيث يقيمون ليلة واحدة في المخيمات المجهزة بأفضل وسائل الراحة مع التغطية الشاملة لجميع الخدمات من طعام ومشروبات إلى جانب الخدمات التأمينية طوال فترة السباق وأثناء التخييم إضافة إلى خدمات طبية وعلاج طبيعي وكذلك توفير طائرة هليكوبتر جاهزة للطوارئ.

يذكر أن موسم حائل انطلق أواخر ديسمبر الماضي في خمس مناطق ترفيهية وثلاثة معارض جديدة، وفعاليات للكبار والصغار، إلى جانب ثلاثة معارض هي المسرح الرئيس وورش العمل ومعرض الفنون والحرف.

ويأتي موسم حائل بعد عدد من المواسم في مناطق البلاد كان أبرزها موسم الرياض وموسم جدة، وكذلك الدرعية والسودة والطائف، وهدفها تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.