مهاجم الأهلي .. بين المؤشر وبلايلي

أجل السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي لكرة القدم تحديد هوية المهاجم، الذي سيعتمد عليه أمام استقلال دوشنبه الطاجكستاني، الثلاثاء المقبل، في الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا إلى تدريبات اليوم، كونه يفاضل بين الثنائي سلمان المؤشر، والجزائري يوسف بلايلي.

ويعاني الأهلي نقصا حادا في الهجوم في ظل إصابة مهند عسيري، والسوري عمر السومة وعدم قيد لاعب الرأس الأخضر جانيني تافاريس في قائمة اللاعبين آسيويا.

من جهة أخرى، بدأ السومة تنفيذ برنامجه العلاجي الخاص الموضوع من قبل الطبيب التونسي حاتم جمعة، ويستمر على مرحلتين بعد إصابة خلع الكتف التي تعرض لها أمام الرائد في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سيغيب على إثرها لمدة أسبوعين.

ميدانيا، واصل لاعبو الأهلي تدريباتهم، حيث ركز جروس في الحصة التدريبية على الجانب اللياقي إلى جانب بعض التدريبات الترفيهية بالكرة. وينتظر أن يجتمع جروس باللاعبين قبيل بدء تدريبات اليوم لشرح خططه الفنية التي ينوي تطبيقها في اللقاء المرتقب، بعد أن طالب مساعديه الفنيين بمتابعة عدد من لقاءات دوشنبه لتدوين نقاط القوة والضعف.