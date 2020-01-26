الأخضر والكوري .. الفارق 6 ملايين

تبلغ القيمة السوقية للمنتخبات الـ16 التي شاركت في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2020 في تايلاند التي تختتم فعالياتها اليوم بمواجهة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما، ونظيره الكوري الجنوبي 292 مليون ريال (70.18 مليون يورو) طبقا لـ"ترانسفير ماركت" الألماني العالمي المختص بالانتقالات والقيمة السوقية للأندية والمنتخبات حول العالم. وتبلغ قيمة طرفي النهائي 71 مليونا و400 ألف ريال (17.2 مليون يورو)، القيمة السوقية للكوري الجنوبي (11.45 مليون يورو)، وقيمة الأخضر السوقية (5.75 مليون يورو).

ويعد المنتخب الياباني أغلى قيمة سوقية من بين المنتخبات المشاركة، وتبلغ قيمته 16.3 مليون يورو، ثم الكوري الجنوبي، فالأوزبكي (8.68 مليون يورو)، الصيني (6.4 مليون يورو)، والأخضر الخامس، ثم الأسترالي (5.65 مليون يورو)، الإيراني (5.6 مليون يورو)، الإماراتي (5.18 مليون يورو)، التايلاندي المضيف (2.25 مليون يورو)، وقطر آخر المنتخبات بـ(1.98 مليون يورو).

وحل المنتخب الكوري الشمالي في قاع ترتيب القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة بـ25 ألف يورو، والبحرين قبل الأخير بـ75 ألف يورو، والأردن 100 ألف يورو.