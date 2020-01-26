الشهري: تحررنا من الضغط

شدد الوطني سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم دون 23 عاما، على أهمية التتويج باللقب القاري بعد ضمان التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وذلك عندما يتقابل الأخضر مع كوريا الجنوبية، في نهائي كأس آسيا، وقال "نعمل للفوز باللقب بعد التحرر من الضغط".

وأردف "قابلنا كوريا الجنوبية في نهائي آسيا للشباب تحت 19 عاما، قبل عامين، منبها إلى أن الخصم جيد للغاية في جميع المراكز، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الأخضر، الذي يعرف خصمه".

وأشار إلى أن "الاتحاد السعودي للعبة، وضع خطة جيدة من أجل هذا الجيل، لكن أعتقد أنهم يحتاجون إلى اللعب أكثر مع أنديتهم في الدوري السعودي، كي يتطوروا، خاصة أننا سنواجه أفضل اللاعبين في العالم في الأولمبياد، وهنالك خطط لهذه المجموعة من أجل مونديال 2022 و2026".

من جهته، عدّ كيم بوم، مدرب كوريا الجنوبية، أن من يتمكن من المحافظة على تركيزه سيحقق الانتصار، وقال "نخوض كل لقاء على أنه نهائي، والأخضر قوي وصعب، حيث يمتاز بالاستقرار، والهجوم الممتاز، وصلابة الدفاع، وسنعمل على إيجاد الحلول".