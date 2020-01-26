الأخضر .. كملها بالكأس

لن يدخر المنتخب السعودي لكرة القدم دون 23 عاما مجهودا لإكمال لوحته الباذخة في كأس آسيا التي تحتضنها تايلاند ويسدل عليها الستار اليوم بالنهائي الذي يجمعه بنظيره الكوري الجنوبي، إذ يتطلع أبناء المدرب الوطني سعد الشهري إلى إسعاد الملايين وحصد اللقب الأول بعد ضمان بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الأخضر، قد ضمن بلوغ نهائيات الألعاب الأولمبية للمرة الثانية في تاريخه بعد 1996، بتأهله إلى النهائي إثر فوزه على أوزبكستان حاملة اللقب 1 / 0 في نصف النهائي.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات، فتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم يحجز بطل ووصيف وثالث النهائيات بطاقات التأهل إلى طوكيو، فيما تشارك اليابان، التي ودعت من دور المجموعات، تلقائيا كونها مضيفة الأولمبياد.

وتصدر المنتخب الأخضر، مجموعته في الدور الأول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2 / 1، وتعادله دون أهداف مع قطر، ثم فوزه على سورية بهدف، قبل أن يزيح تايلاند المضيفة، بهدف في ربع النهائي، ثم تخطى الأوزبك في نصف النهائي.

في المقابل، بدأ الكوري الجنوبي في تحقيق ثلاثة انتصارات في الدور الأول على الصين 1 / 0، إيران 2 / 1 وأوزبكستان 2 / 1، وفي ربع النهائي تخطى الأردن 2 / 1، ثم تغلب على أستراليا 2 / 0، في نصف النهائي.

وقد شارك المنتخب الكوري الملقب بـ"النمور" في النهائيات الأولمبية دون انقطاع منذ نسخة سيئول 1988 على أرضه، علما بأنه الوحيد في النهائيات الحالية الذي فاز في كل مبارياته والوحيد الذي بلغ نصف نهائي النسخ الأربع دون أن يحظى بشرف التتويج.

ونظمت النسخة الأولى عام 2014 وتوج بها المنتخب العراقي على حساب الأخضر 1 / 0، والثانية في قطر عام 2016 وأحرزتها اليابان أمام كوريا الجنوبية 3 / 2، فيما حسم الأوزبك النسخة الأخيرة أمام فيتنام 2 / 1.

وكان المنتخب الأسترالي قد خطف أمس المركز الثالث وحجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلب على أوزبكستان 1 / 0 حمل توقيع نيكولاس داجوستينو (47).