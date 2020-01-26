هدية الشباب .. الصدارة للنصر

فيما منع فريق الشباب لكرة القدم نظيره الهلال من استعادة صدارة دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم، وحرمه من لقب بطل الشتاء إثر التعادل معه سلبيا، انتزع الفيصلي الفوز أمام مضيفه أبها 1 / 0، وتعادل الاتحاد مع العدالة سلبيا.

ورفع الهلال رصيده إلى (32 نقطة) في المركز الثاني خلف النصر بفارق نقطة (33 نقطة)، فيما رفع الشباب رصيده إلى (22 نقطة)، الفيصلي إلى (24 نقطة)، الاتحاد (15 نقطة)، العدالة (10 نقاط)، وتوقف أبها عند (23 نقطة).

وفشل الهلال في استعادة الصدارة بعدما سقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي وهذه المرة أمام الشباب، بعد الفيصلي 2/2 في المباراة الماضية.

ورغم أن الفريقين صنعا عديدا من الفرص السهلة للتسجيل إلا أن كلاهما فشل في استغلالها وترجمتها إلى أهداف ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد علي آل بليهي لاعب الهلال بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني، لمنعه هجمة للشباب عندما لمس الكرة بيده (83).

وألحق الفيصلي بمضيفه أبها أول خسارة على أرضه بعد ست مباريات كسب فيها أربعا وتعادل في اثنتين، ويدين بالفضل للاعبه رافاييل سيلفا أرودا الذي سجل هدف المباراة الوحيد (56).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كريم برناوي لاعب أبها (87).

ولم ينتصر الاتحاد في آخر خمس مباريات في الدوري، حيث اكتفى بالتعادل مع العدالة دون أهداف.