تمدد "كورونا" إلى 4 قارات .. والجيش الصيني يرسل أطباء عسكريين إلى ووهان

فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد 1372 حالة داخل البلاد، وقضى 41 شخصا بالفيروس حتى الساعة، كثّفت الصين إجراءاتها عبر منع حركة السير في مركز الوباء وإعلان حالة إنذار قصوى في هونج كونج واتخاذ إجراءات منهجية في وسائل النقل في شمال وجنوب البلاد، في محاولة لمنع تفشي الفيروس الذي وصل حالياً إلى أربع قارات.

وأرسل الجيش الصيني إلى ووهان، مركز الوباء، أطباء عسكريين وعاملين آخرين في المجال الطبي، إضافة إلى الشروع في بناء مستشفى ثان.

وبدءا من الغد، لن تتمكن وكالات السفر الصينية من بيع حجوزات فنادق أو تنظيم رحلات جماعية، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني .

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، إن بلاده تواجه تحديا خطيرا، جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تواصل حكومته إيجاد سبل لاحتواء هذا المرض المميت.

وأضاف شي: "الحياة لها أهمية قصوى. وعندما يتفشى المرض .. فمن مسؤوليتنا منعه والسيطرة عليه".

وأشار إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يأخذ التعامل مع هذا الفيروس على محمل الجد وينسق الجهود من داخل المكتب السياسي للحزب.

وقررت السلطات الصينية حظر حركة الحافلات من وإلى العاصمة بكين اعتبارا من الأحد، في إطار جهود مضنية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

ومن الممكن أن يؤثر هذا الإجراء على ملايين المسافرين من وإلى بكين على مدار عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر لمدة أسبوع.

وفي هذا الوقت من العام، يتدفق السائحون المحليون عادة إلى العاصمة لزيارة المعالم السياحية مثل ميدان تيانانمين وسور الصين العظيم.

وجرى تسجيل خمس حالات في هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي. بعضهم عاد من زيارة مدينة ووهان.

وفي ماكاو، أعلنت السلطات في 22 كانون الثاني/يناير إصابة امرأة، وهي سيدة أعمال تبلغ 52 عاما وصلت قبل قبل ثلاثة ايام بالقطار الآتي من مدينة تشوهاي الصينية. وجرى تسجيل إصابة ثانية مذّاك.

جرى تسجيل أول إصابة خارج الصين في تايلندا في 8 كانون الثاني/يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان.

مذّاك، جرى تسجيل أربع حالات أخرى لصينيين. تعافى صينيان من بينهم وعادا إلى بلديهما.

تأكد وجود أربع حالات في أستراليا في 25 كانون الثاني يناير. الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتيا من ووهان قبل اسبوع من ذلك. أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

ثمة ثلاث حالات، هي الأولى في أوروبا، وتأكد التعرض لها في 24 كانون الثاني يونيو، أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 كانون الثاني يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل ايام قليلة من ووهان.

وسجّلت حالتان أخريان بعد إجراء اختبارين لشخصين يسكنان في ووهان.

ثمة ثلاث حالات، جرى الإعلان عنها في 25 كانون الثاني يناير وتخص ثلاث صينيين من ووهان: امرأة تبلغ 66 عاماً وشابان وصلا قبل يومين عبر سنغافورة.

أعلنت سنغافورة في 23 كانون الثاني يناير عن الإصابة الأولى التي تعرّض لها رجل يبلغ 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال. وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما.

وكذلك كان حال خمسينية تعيش في ووهان، وصلت في 21 كانون الثاني يناير.

الحالة الأولى التي سجّلت في تايوان لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 كانون الثاني/يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 كانون الثاني يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 كانون الثاني يناير. وكان الرجل اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 كانون الثاني/يناير بعد ظهور أعراض عليه. وتوصف حالته بأنها مُرضِية.

وسجّلت حالة أخرى في 24 كانون الثاني يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 كانون الثاني يناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها "في حال سريرية جيدة".

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 كانون الثاني يناير على متن طائرة آتية من ووهان.

كذلك، جرى تسجيل إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.

جرى الإعلان عن أول حالة في 24 كانون الثاني يناير في النيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من النيبال.