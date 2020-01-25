عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي، فيسبوك، لعطل مفاجئ، أمس، وحدث العطل لدى آلاف المستخدمين في معظم بلدان العالم، في حين سجل موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمتابعة الأعطال الإلكترونية، عديدا من التقارير بالعطل.

وشكا مستخدمو "فيسبوك" من عدم تمكنهم من إعادة تحميل صفحة الأخبار الخاصة بهم، بينما شكا البعض الآخر من عدم قدرته على تسجيل الدخول إلى حسابه، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال ما يقرب من ألفي مستخدم داخل المملكة المتحدة، إنهم واجهوا عطل "فيسبوك" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبلغ عديد من مستخدمي موقع تويتر، أن حساباتهم على موقع فيسبوك تظهر رسالة أن "هناك أمرا خطأ حدث، برجاء إعادة تحميل الصفحة".

​وسبق لمنصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن تعرضت لأعطال خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها في تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما تعرض إلى جانب منصة الصور والفيديوهات، إنستجرام، التابعة له لعطل ضرب معظم دول العالم.