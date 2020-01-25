الجراد يغزو كينيا .. الأكبر منذ 70 عاما

تمر منطقة شرق إفريقيا إلى جانب الجفاف والفيضانات القاتلة جراء التقلبات المناخية، بكارثة جديدة تتمثل بغزو الجراد، حيث تجتاح مليارات من هذه الحشرات مناطق شاسعة من الصومال وإثيوبيا وكينيا.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، إن سربا واحدا في كينيا ينتشر على مساحة تقدر بنحو 2400 كيلومتر مربع، الأمر الذي يعني أنه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 200 مليار جرادة، وفقا لما ذكرته "الجارديان" البريطانية.

ووفقا لـ "الفاو"، يعد غزو الجراد الحالي، الأكبر في إثيوبيا والصومال منذ 25 عاما، والأكبر في كينيا منذ 70 عاما.

وبحسب تقارير مختلفة، فقد دخلت أسراب الجراد الضخمة كينيا في ديسمبر الماضي، و"مزقت" المراعي في شمال ووسط البلاد.

وقال جوليد أرتان المسؤول في مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية، في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي، إن الجراد كان آخر أعراض الظروف القاسية التي شهدتها الدولة في عام 2019، بداية من الجفاف وانتهاء بمواسم الأمطار.