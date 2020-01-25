تسريبات تكشف موعد طرح "جالاكسي فولد 2" القابل للطي

تعتزم شركة سامسونج طرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي "جالاكسي فولد 2" في غضون أشهر، وسط توقعات بأن يجري الإعلان عنه في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب موقع "بي جي آر"، فإن الجهاز المرتقب سيضاف إلى الهاتف الأول القابل للطي، الذي تم طرحه خلال العام الماضي "جالاكسي فولد".

وقال ماكس وينباخ، مطور الويب والخبير في الشؤون التقنية، "إن "سامسونج" ستعزز شاشة الجهاز بزجاج بالغ الرقة، فضلا عن تخصيص مكان للقلم الذكي".

ويراهن المستخدمون على الهاتف الجديد القابل للطي، حتى تقوم "سامسونج" بإدخال تحسينات على تصميم الجهاز.

وبهذه الخطوة، تكون شركة "سامسونج" قد أرست عادة جديدة هي إصدار هاتف جديد قابل للطي في كل عام، على غرار ما تفعل في سلسلة الهواتف الأخرى.

ولم تتضح تفاصيل أوفى بشأن دقة الشاشة وسعة البطارية، لكن المرجح - بحسب الخبراء - هو أن الهاتف لكن يكون أقل قوة من سابقه.