موسكو تفرض بيع الهواتف الذكية المعززة "للقيم الروسية"

تتحضر روسيا لتطبيق قرار يفرض على الهواتف الذكية ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي تباع في الدولة، تثبيت تطبيقات تصفها موسكو بأنها "سليمة أخلاقيا، وتتبنى القيم الروسية".

ووقع الرئيس فلاديمير بوتن العام الماضي قانونا يشترط على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون الذكية التي تباع في روسيا أن تكون محملة بتطبيقات روسية مثبتة مسبقا.

ووفقا لتقرير نشرته "رويترز"، فإن الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار صاغت مبادئ توجيهية تحدد فيها البرامج التي ستكون إلزامية.

وينص مشروع القرار الحكومي على أن مثل هذه التطبيقات يجب أن تساعد على "تشكيل أولوية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية"، كما يجب أن تكون شعبية وآمنة.

كما تنص مسودة القواعد على أنه يمكن طرح البرامج والتطبيقات لدراسة الشركات الخاصة أو الكيانات الحكومية أو البنك المركزي.

ومن المقرر الانتهاء من إعداد التفاصيل المتعلقة بالقواعد النهائية للقرار بحلول نهاية الشهر الجاري، ثم مناقشتها مع اللاعبين في السوق وتقديمها إلى الحكومة لتبنيها في مارس المقبل.

ويأمل الداعمون للقرار بأن يساعد الشركات التقنية وتلك المتخصصة في البرامج والتطبيقات في منافسة الشركات الأجنبية، بينما يرى معارضون له، وخصوصا تجار الأجهزة الإلكترونية الروس، أنه قد اتخذ دون التشاور معهم.