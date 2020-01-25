الصين تعلن عن 1372 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) عن الحكومة قولها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 1372 حالة داخل البلاد وإن 41 شخصا توفوا بالفيروس حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت بحسب ما ذكرت "رويترز".

ولا يزال عدد حالات الوفاة هو نفس العدد المُعلن في وقت سابق اليوم السبت. وأفاد التلفزيون المركزي بأن الأطباء سمحوا بخروج نحو 39 شخصا.

