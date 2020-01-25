تراجع الإنتاج 75% عقب إغلاق الموانئ النفطية شرق ليبيا

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس السبت عن تراجع الانتاج النفطي الليبي بمعدل 75 في المائة، عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية شرق ليبيا الأسبوع الماضي بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وقالت المؤسسة في بيانها المتعلق بتبعات إقفال الإنتاج، إنه ابتداء من 18 إلى 23 يناير الحالي، انخفض الإنتاج من 1.2 مليون برميل إلى 320 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة 899 ألف برميل في غضون أقل من أسبوع واحد.

وأشارت أن الفاقد التراكمي للإنتاج عن الفترة ذاتها بلغ 3.9 مليون برميل.

كما نوهت مؤسسة النفط إلى خسارة إجمالية نتيجة الإغلاق بلغت 256 مليون دولار في غضون 6 أيام.