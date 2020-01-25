ظهور أربع حالات إصابة بفيروس كورونا في أستراليا

أكدت أستراليا ظهور أول أربع حالات إصابة فيها بفيروس كورونا الجديد بمدينتين اليوم السبت في حين قال كبير مسؤولي الصحة بالبلاد إنه يتوقع المزيد من الحالات حيث أن أستراليا مقصد رئيسي للسياح الصينيين.

وقال براد هازارد وزير الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز إن ثلاثة رجال أعمارهم 53 و43 و36 عاما يرقدون في حالة مستقرة بمستشفى ويستميد في سيدني بعد تأكيد إصابتهم بالفيروس اليوم وكانوا قد عادوا من الصين في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووصل اثنان من الرجال الثلاثة إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس أول مرة ووصل الثالث من شينجين في جنوب شرق الصين.

وقال مسؤولون صحيون في فيكتوريا إن صينيا في الخمسينات من عمره كان في ووهان يرقد في حالة مستقرة في مستشفى بملبورن بعد وصوله من الصين في 19 يناير.

وارتفع عدد الوفيات بالمرض في الصين إلى 41 اليوم السبت وبلغ عدد حالات الإصابة 1300 على مستوى العالم. لكن معظم الإصابات موجودة في ووهان التي فرض المسؤولون فيها قيودا صارمة على التنقلات والتجمعات.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا بريندان ميرفي إن من المحتمل ظهور حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا في ضوء حركة السفر المكثفة من ووهان إلى أستراليا في الماضي.

وقال ميرفي في مؤتمر صحفي "هناك حالات أخرى يتم اختبارها يوميا وكثير منها سلبي. لكنني لن أفاجأ إذا ظهرت حالات أخرى مؤكدة".

وانتشر خبر الإصابة بسرعة في ملبورن وبحلول منتصف النهار اليوم السبت هرع كثير من السكان إلى الصيدليات لشراء كمامات الوقاية من الفيروس المكتشف حديثا.

وقالت أربع صيدليات في وسط ملبورن لرويترز إنها باعت كل رصيدها من الكمامات.

وأصدرت الحكومة الأسترالية اليوم تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى إقليم هوبي في الصين حيث ظهر المرض أول مرة في عاصمته ووهان.