نقل 90 شخصا من الصين إلى أمريكا بسبب انتشار كورونا

ذكرت وكالة " بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن طائرة "بوينج 767" سوف تقوم غدا الأحد بنقل 90 شخصا من مدينة"ووهان" الصينية ، التى تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا، إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة سوف تضم أيضا الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في القنصلية الأمريكية بووهان.

كانت السفارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق إغلاق مقر القنصلية الأمريكية في ووهان، بشكل مؤقت، ومغادرة أعضائها وأسرهم بعد انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة عشرات الصينيين، وأصاب حوالي 1.300 .