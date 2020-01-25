أستراليا تؤكد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيني ميكاكوس اليوم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أستراليا. وقالت ميكاكوس في مؤتمر صحفي إن المريض هو مواطن صيني في الخمسينات من عمره كان في مدينة ووهان الصينية قبل عودته إلى ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا يوم 19 كانون ثان/يناير الجاري.

وأوضحت أن المريض في حالة مستقرة وأنه تم عزله لكي يتلقى العلاج. وأضافت "من المهم التأكيد على أنه لا يوجد سبب للشعور بالقلق في المجتمع".