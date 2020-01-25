غدا .. خادم الحرمين يرعى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غدا حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

وتشكل الرعاية الملكية تكريما لملاك وجمهور الإبل، فيما سيتشرف الفائزون بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

ورفع فهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل تسليم الجوائز وتكريم الفائزين، موضحا أن هذه الرعاية الملكية الكريمة تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للأنشطة الرياضية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية جميعها، وهي دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لكل ما يتعلق بتراث وأصالة هذا الشعب. وقال، "المهرجان يحمل اسما كبيرا في تاريخ السعودية وله مكانة خاصة في نفوس أبنائها، كما أن المهرجان بات يشكل موردا اقتصاديا مهما".

وأضاف، "هذه البدايات، وطموحنا أن نجعل من هذا المهرجان حدثا استثنائيا ذا تأثير اقتصادي واجتماعي أكبر، ليتوافق أثره الإيجابي مع تحقيق رؤية المملكة 2030"، مؤكدا أن الرعاية الملكية تشكل حافزا ضخما من أجل مزيد من العمل والرقي بهذا الحدث الضخم.

بدوره، ثمن خالد أبو حيمد الرئيس التنفيذي لنادي الإبل نائب المشرف العام على المهرجان، الرعاية الملكية الكريمة لختام هذا المهرجان، مؤكدا على أن إشراف ولي العهد على نادي الإبل، كان له الدور الأبرز في النجاحات المتميزة التي وصلها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، موضحا أن سياسة الحزم التي اتبعها نادي الإبل برئاسة فهد بن حثلين مع حالات العبث أسهمت بشكل كبير في انتعاش قطاع الإبل، فأصبح قوة اقتصادية لها مستقبل واعد.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق في 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل من "حمر - شقح - شعل - صفر - وضح - مجاهيم"، بفئتيه "جل - دق"، كما احتوى المهرجان على مسابقات أصايل جمل، الطبع، نخبة النخبة، والهجيج، إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ252 التي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال، كما سبق انطلاقة المهرجان تنظيم مزاد النخبة، الذي يمثل حراكا اقتصاديا وحدثا مهما في سوق الإبل. وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل استحداث مسميات جديدة وهي مسابقات (100 بيرق المؤسس، 50 سيف الملك، 30 شلفا ولي العهد) وأسهمت هذه المسميات بما تحمله من مكانة خاصة في نفوس ملاك الإبل، في ارتفاع وتيرة التنافس بين الملاك الذين تسابقوا إلى تعزيز منقياتهم بأجود أنواع الإبل فارتفعت الأسعار كثيرا، ما انعكس إيجابيا على الدور الاقتصادي الذي لعبه المهرجان. كما أولى نادي الإبل اهتماما خاصا بالحضور من الجماهير فخصص لهم خلال الفترة الأولى من المهرجان هدايا يومية عبارة عن "أربعة جوالات" توزع على الجماهير ويتم الاختيار بآلية "صيد الكاميرا" للأكثر تفاعلا من بين الحضور، بعدها أطلق النادي "مسابقة القعود قعودك لا طرحته" التي وجدت رواجا لافتا، واستمرت هذه المسابقة حتى 14 كانون الثاني (يناير) الحالي حيث تأهل إلى المرحلة النهائية والمنافسة على الجائزة الكبرى الثلاثي، عماش الدوسري بعد طرح القعود في 11 ثانية، وسليمان النفيعي وطرح القعود في 13 ثانية، وسالم آل جابر الذي أدى المهمة في 15 ثانية.