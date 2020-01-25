النصر.. هدف و«صدارة مؤقتة»

استعاد فريق النصر لكرة القدم الصدارة من نده الهلال مؤقتا، إثر فوزه على الاتفاق 1 / 0 أمس في الجولة الـ15 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، واكتسح الوحدة ضيفه الحزم 5/ 1، وخطف الفيحاء التعادل أمام التعاون 2/2.

ورفع النصر رصيده إلى (33 نقطة) بفارق نقطتين عن الهلال (31 نقطة) الذي سيواجه الشباب اليوم، كما رفع الوحدة إلى (27 نقطة) بفارق نقطة عن التعاون (26 نقطة)، والفيحاء إلى (18 نقطة)، وتجمد الاتفاق عند (17 نقطة)، والحزم (15 نقطة).

وينتظر النصر هدية من الشباب أمام الهلال اليوم، ليعوض تعثره الأخير بالتعادل مع الاتحاد 1/1 في الجولة الماضية، بعد أن فاز على الاتفاق بهدف جاء عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله، مستفيدا من عرضية النيجيري أحمد موسى الذي بذل مجهودا كبيرا حتى يصل بالكرة إلى الجهة اليسرى (34).

وكان عمر هوساوي مدافع النصر قد تعرض للإصابة، واستبدله المدرب البرتغالي روي فيتوريا بشكل اضطراري، حيث عوضه باللاعب نايف الماس (27).

وفرض الوحدة كلمته بخماسية مزق بها شباك الحزم سجلها، فواز الصقور (6)، ريناتو جونيور (34)، يوسف نياكاتي (60)، أنسليمو مورايس (73)، وأخيرا لويس جوستافو (88)، فيما سجل يوسف عمر هدف شرفي للحزم (78).

وفشل التعاون في المحافظة على تقدمه مرتين أمام الفيحاء، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق هيلدون راموس (19)، قبل أن يدرك كارلوس فيلانوفا التعادل للفيحاء (30)، لكن طلال العبسي أعاد الفارق بهدف ثاني للتعاون (45)، ومع نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل عثمان الحاج هدف التعادل للفيحاء (90).

وشهدت المباراة طرد سيدريك أميسي لاعب التعاون (75).