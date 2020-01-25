السومة .. 14 يوما راحة إجبارية

ينتظر السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم نتائج التقرير الطبي الخاص بالمهاجم السوري عمر السومة بعد الأشعة التي أجراها البارحة في أحد المستشفيات الخاصة نظير الإصابة التي لحقت به في نزال الرائد البارحة الأولى في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر خاصة، أن نتائج التقارير الطبية الأولية أثبتت وجود خلع في الكتف، وقالت "فضل الجهاز الطبي عدم الاستعجال في تشخيص حالة السومة الطبية حتى يتم إجراء أشعة للوقوف على سلامة الأربطة وعدم تأثرها من ذلك الخلع".

وأضافت، "يحتاج السومة حاليا 14 يوما لراحة إجبارية حتى لا يتأثر مجددا مع إجراء جلسات علاجية".

وكان عمر السومة قد تعرض للإصابة في لقاء الرائد الذي قاد من خلاله فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاثة بعد أن نجح في تسجيل هدفين، إذ سقط على الأرض بعد تسجيل الهدف الثاني ولم يتمكن من تكملة اللقاء.

من جهته، أكد السومة أنه شعر بألم قوي بعد سقوطه على الأرض، وقال "شعرت بألم غير طبيعي أحسست حينها بوجود خلع في ظل عدم تمكني من رفع يدي، والحمد لله على كل حال، أشعر بتحسن كبير حاليا بعد أن تم إرجاع ذلك الخلع وسأقوم بتنفيذ جلسات علاجية حتى تتحسن تلك الإصابة".

من جهة أخرى، بدأ جروس مرحلة البحث عن لاعب مهاجم يزج به في لقاء استقلول الطاجكستاني في لقاء الملحق من بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل إصابة مهند عسيري وعمر السومة وعدم قيد لاعب الجبل الأخضر جانيني تافاريس في قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في اللقاء الآسيوي بعد أن اقتصر الأمر على الجزائري يوسف البلايلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا والألماني ماركو مارين وعمر السومة.

وأوضحت المصادر أن المدرب جروس قد يستعين بسلمان المؤشر في خانة الهجوم.

ميدانيا، رفض جروس إراحة اللاعبين عن تأدية التدريبات البارحة بعد الفراغ من نزال الرائد، حيث طالب اللاعبين الأساسيين بإجراء تدريبات استرجاعية، في حين ركز على بقية اللاعيين الذين أجروا تدريبات لياقية وتكتيكية.