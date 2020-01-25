فيتوريا: إذا احتجنا لاعبا سنستقطبه

رفض خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم الحديث عن موضوع إقالته بعد الخسارة أمام النصر 0 / 1 أمس في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "ما دمت موجودا سأحاول تطوير الفريق والوصول به إلى مركز جيد، وأنا مدرب كرة قدم وعلي اللعب لأكون الأفضل".

وأشار إلى أنه غير راضٍ عن الخسارة، لا سيما أن الاتفاق لعب بشخصية الكبار وخطأ بسيط كلفه هدفا.

وعن عدم الوصول إلى مرمى النصر من واقع الفرص القليلة قال "ما دام الفريق وصل إلى الثلث الهجومي فهذا يعد تكتيكا جيدا، إضافة إلى أننا أوجدنا فرصا في داخل المنطقة وخارجها".

ومن جهته، قال البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر "النصر خرج بالأهم وهو كسب النقاط الثلاث من أمام فريق منظم ويلعب بشكل جيد، واستطعنا إنهاء المباراة منذ الشوط الأول، وفي الثاني أوجدنا عديدا من الفرص"، مشيرا إلى أن الحارس الأسترالي براد جونز لم يختبر، رافضا الحديث عن الهلال، مؤكدا أن التركيز فقط للنصر.

وحول اختيار لاعبين جدد في الفترة الحالية، قال "لا نفكر في أي شيء الآن، ومتى ما كنا محتاجين إلى لاعب سنستقطبه".