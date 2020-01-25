فرق طيران تزين سماء الرياض باللون الأخضر وبعروض إبداعية

وسط أجواء إبداعية ومهارية، استعرضت فرق الطيران المحلية والعالمية مهاراتها الفنية في قيادة الطائرات بعروض متنوعة في سماء مطار الثمامة ضمن فعاليات ملتقى الطيران العام و "شتاء الرياض".

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة لها على أرض مطار الثمامة في العاصمة الرياض إقبال الزوار على الفعاليات المصاحبة للملتقى والتعرف على الطائرات وأبرز الطيارين محليا وعالميا، إضافة إلى الاستمتاع بالعروض الجوية والألعاب الإبداعية بالطائرات التي قدمت.

وأطلق الملتقى فعاليات وأنشطة جاذبة وشائقة في مجالات الطيران وعروضه التي تستهوي الحضور والمشاهدين الذين يجتذبهم الملتقى خصوصا، فئة الشباب وهواة الطيران، حيث قدم الملتقى على مدى ثلاثة أيام عروضا جوية تنفذها فرق جوية محلية وعالمية، ومنها، عروض جوية ليلية مبهرة تقام لأول مرة في المملكة، وعروض القفز المظلي الحر، إضافة إلى استعراض فريق نادي الطيران السعودي لعديد من نماذج الطائرات المدنية لتعريف الجمهور بتطورها وخصائصها.

ويستقطب الملتقى نخبة واسعة من الجهات المحلية والعالمية المتخصصة والمهتمة بمجال الطيران، وهم ملاك الطائرات والطيارون من أنحاء العالم، إضافة إلى ملاك الطائرات من أعضاء نادي الطيران السعودي، وعدد من فرق الطيران، وهم فريق الصقور السعودية، فريق فرسان الإمارات، فريق نادي الطيران السعودي للقفز المظلي الحر، فريق نادي الطيران السعودي لنماذج الطائرات، وست فرق من أشهر فرق الطيران في العالم، من خمس دول، إضافة إلى الشركات المقدمة للخدمات في مجال الطيران العام.

ويأتي ملتقى الطيران بصفته حدثا نوعيا في المملكة، وينظمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في مطار الثمامة في الرياض ليكون الوجهة الأولى لمحترفي وهواة رياضات وأنشطة الطيران، حيث يهدف لدعم الشباب في مجال الطيران العام بمختلف أنشطته والإسهام في نشر ثقافة الطيران وعلومه بين أفراد المجتمع السعودي للارتقاء بهذا المجال.