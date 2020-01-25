«العلا» تحصد لقب «جينيس» للأرقام القياسية لأطول عرض للمناطيد

حققت الهيئة الملكية في محافظة العلا لقب "جينيس للأرقام القياسية" لأطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم، الذي شارك فيه 100 منطاد، زينت سماء العلا، شمالي غرب المملكة، لمسافة تجاوزت ثلاثة كيلومترات.

وشارك في الفعالية 19 طيارا من 19 دولة من العالم، وقد نجحوا في تسجيل الرقم القياسي الجديد في إطار فعاليات مهرجان شتاء طنطورة المقام حاليا في العلا.

وتمثل عروض المناطيد المتوهجة - التي يعرض بها الطيارون إضاءة راقصة مصممة تتماشى مع الموسيقى باستخدام شعلاتهم لإلقاء الضوء على مغلف المناطيد – فعالية رئيسة تجذب كثيرا من الضيوف خلال مهرجان شتاء طنطورة الذي تقيمه "العلا" احتفاء بالفنون والموسيقى والثقافة.

وحضر الحدث ممثلون عن "جينيس للأرقام القياسية"، الذي شارك فيه 100 منطاد بمسافات فاصلة بلغت 30 مترا، للتحقق والإعلان عن هذا الرقم القياسي العالمي لينتهي مهرجان المناطيد ضمن "شتاء طنطورة" نهاية احتفالية رائعة.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد السعودي للمناطيد، «نحن فخورون للغاية بتسجيل رقم قياسي ضمن "جينيس للأرقام القياسية" من خلال هذا العرض الساحر للمناطيد التي زين سماء العلا بألوانه وأضوائه المبهرة. ولم يكن الأمر سهلا، إذ تطلب تخطيطا وتنسيقا دقيقين للغاية لضمان تحقيق أكبر قدر من النجاح، وقد سعدنا بهذا الإنجاز بعد أن كللت جهودنا بكسر هذا الرقم القياسي، لتكون ليلة خالدة في تاريخ وذكريات العلا الحديثة، حيث يسهم ذلك في التعريف بالفرص الفريدة التي تقدمها "العلا" للعالم كوجهة عالمية بارزة».

كما شارك في مهرجان المناطيد، الذي أقيم ضمن فعاليات "شتاء طنطورة"، طيارون دوليون معتمدون خبيرون، وهم حاصلون على رخص طيران تجارية، وأتاحوا لزوار المهرجان الفرصة للتحليق عبر المناظر الطبيعية الرائعة في العلا، وبعض مناطقها الأثرية التي يعود تاريخها إلى سبعة آلاف عام، بما في ذلك أول مواقع المملكة المسجلة ضمن قائمة "اليونسكو" لمواقع التراث العالمي، "الحِجر" وهو موقع نبطي يعود تاريخه إلى ألفي عام، يتضمن مدافن منحوتة في التشكيلات الصخرية، بواجهات منقوشة، محفوظة بشكل مذهل.