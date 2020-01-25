للترفيه عن الموظفين .. باقة حجز لفعاليات «ونتر وندر لاند» للمجموعات

في خطوة لعيش أوقات ترفيه بعيدا عن ضغوط العمل، بدأت الهيئة العامة للترفيه طرح باقة جديدة مخصصة لموظفي الشركات لحجز منطقة "ونتر وندر لاند" ضمن "شتاء الرياض" وذلك تحت مسمى "باقة خاصة للمجموعات».

وأوضحت الهيئة أن الباقة الأساسية في مدينة الألعاب الترفيهية مقدمة لـ100 شخص، وتشمل الألعاب، وتحديات المهارة، ومختارات من المطاعم والمقاهي، بأسعار تبدأ من 375 ألف ريال.

وحظيت فعاليات المدينة خلال الشهرين الماضيين بحضور مكثف من الزوار باختلاف الجنسيات والأعمار، وحرصهم على خوض تجارب الألعاب التي فيها منافسات.

وتحولت فعاليات شتاء الرياض إلى مسرح مليء بالعروض المبهرة؛ لتصبح وجهة البهجة والسعادة للراغبين في الاستمتاع بالمعارض والعروض المتنوعة.

وتتنوع فعاليات مدينة "ونتر وندر لاند" بين ألعاب خفة اليد والإثارة والمتعة، والحياة البرية وعروض السيارات، إلى جانب عروض الموضة والحفلات الشرقية والغربية والتراث والفن الأصيل، فضلا عن المسرحيات والأمسيات الشعريـــة والماركات العالمية والمزادات والألعاب وتضم المدينة 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة تناسب جميع الأعمار.

وتتضمن ونتر وندر لاند حلبة مساحتها 1500 متر مربع تقام فيها ألعاب أكشن وإثارة في شوارع وساحات حربية، يمكن للمشارك أن يجرب فيها قدراته على القنص والتصويب والتسديد بالليزر، وألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية، في مدينة مجهزة بكل الإمكانات، ويمكن أن يستمتع بها الأفراد والعائلات.

ويضم معرض عجائب العالم: مجسمات ضخمة مشيدة بقطع من الليجو، ويستطيع الزائر أن يشارك في بناء هذه المجسمات، وابتكار المجسمات التي يرغب في بنائها.

وتتكون المدينة من حديقة الثلج، وهي عبارة عن خيمة ثلجية مليئة بالفعاليات وألعاب التزلج على الثلج والجليد، ومقهى ثلجي مزين بمنحوتات ثلجية لفنانين عالميين وغيرها من الفعاليات. وينقسم موسم الرياض إلى فعاليات عديدة أهمها "بوليفارد الرياض" الذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، ويحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة.

وأكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، وعشر ماركات عالمية ومطاعم ومقاه وفود تركس وليال سعودية وشعبية على مدار الساعة، إضافة إلى النافورة.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت تمديد عروض منطقة "ونتروندرلاند"، إلى الأربعاء الموافق 18 من آذار (مارس) المقبل؛ وذلك حتى يتمكن زوار المنطقة من قضاء مزيد من الأوقات الممتعة خلال "شتاء الرياض".