سهم "فينابلر" يهوي 25% بعد تعهد مالكها بأسهم لدين "ترافيليكس"

هوت أسهم شركة فينابلر للمدفوعات 25 بالمئة اليوم الجمعة بعد إفصاحها عن أن الملياردير الهندي بي. آر. شيتي الذي يملك غالبيتها تعهد بأكثر من نصف أسهم الشركة كضمان لديون حصلت عليها لشراء ترافيليكس.

وقالت فينابلر إن شيتي تعهد بأسهم تشكل 56 بالمئة من فينابلر لإعادة تمويل ديون ترتبط بالاستحواذ في 2015 على ترافيليكس المتخصصة في خدمات الصرف الأجنبي، وفقا لـ"رويترز".

تعرضت ترافيليكس هذا الشهر لهجوم إلكتروني أوقف أنظمتها لأسابيع.

وامتنعت متحدثة باسم فينابلر عن التعقيب على حركة سعر السهم.

وهذا هو التراجع الثاني الذي تمر به شركة يملكها شيتي في الشهور الأخيرة.

فقد نزل هذا العام سهم إن.إم.سي أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، وهو أيضا مؤسسها، بنسبة 25 بالمئة بعد تضررها في ديسمبر كانون الأول جراء تحرك من جانب شركة مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف.

أحدث الهجوم الإلكتروني على ترافيليكس فوضى للمسافرين في وقت سابق هذا الشهر، وجعل أغلب البنوك البريطانية الكبرى، التي تعتمد على الشركة في توفير أموال السفر للعملاء، غير قادرة على تلقي طلبات عبر الإنترنت.

وطُرحت فينابلر ببورصة لندن في مايو أيار العام الماضي، وفقدت 39 بالمئة من قيمتها منذ ذلك الحين.