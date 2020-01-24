البرازيل تتوقع زيادة صادراتها النفطية إلى 1.4 مليون برميل يوميا

أوضح وزير الطاقة البرازيلي أمس أن بلاده ستناقش مع السعودية في وقت لاحق من العام الجاري سبل التعاون مع "أوبك"، في الوقت الذي تهدف فيه لأن تصبح واحدة من بين أكبر خمس دول مصدرة للنفط خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وبحسب "رويترز"، توقع بنيتو ألبوكيركي، وزير الطاقة البرازيلي خلال حديث في نيودلهي أن تزيد صادرات بلاده من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام، إذ من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط 13 في المائة إلى 3.5 مليون برميل يوميا.

وقامت الدولة الأمريكية اللاتينية بتصدير 1.1 مليون برميل يوميا العام الماضي حين أصبحت مصدرا صافيا.

وأفادت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن ألبوكيركي سيجري محادثات مع مسؤولين في السعودية، أكبر منتجي "أوبك"، بشأن تعاون محتمل مع المنظمة عندما يزور الرياض لحضور اجتماع الطاقة لمجموعة العشرين في منتصف العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه ينوي حضور اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، مضيفا أنه سيتحدث مع مسؤولين سعوديين بشأن جدول أعمال الطاقة المشترك، بل وربما يتناول تعاونا محتملا بين البرازيل و"أوبك".

ولم يوضح الوزير ما إذا كانت تلك المحادثات قد تؤدي لأن تصبح البرازيل عضوا بـ"أوبك" أو مجموعة "أوبك+"، التي تضم منتجين آخرين مثل روسيا التي تحالفت مع المنظمة لدعم الأسعار عن طريق الحد من الإنتاج.

وصدر البيان بعد حديث ألبوكيركي في أعقاب اجتماعه مع وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، وعندما سئل عن إمكانية انضمام البرازيل لـ"أوبك"، ذكر الوزير أن ذلك قد تجري مناقشته خلال زيارته للرياض في تموز (يوليو)، وبسؤاله عما إذا كانت البرازيل قد تشارك في أي اتفاقات إنتاج، قال إنها "مسألة مفاوضات".