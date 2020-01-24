وزير الخزانة الأمريكي : الاتفاق التجاري مع لندن عقب "بريكست" أولوية قصوى

قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة تأمل التوصل "هذا العام" إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، في أعقاب "بريكست".

وبحسب "الفرنسية"، صرح الوزير متحدثا عن البريطانيين في المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاتفاق "أولوية قصوى بالنسبة للرئيس دونالد ترمب ونأمل أن نبرمه معهم هذا العام، وهو ما سيكون، في رأينا، جيدا لهم ولنا".

وأضاف ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي متحدثا في الندوة الصحافية نفسها أنه "توجد مشكلات أقل بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مما هناك بين أي منا والاتحاد الأوروبي. اقتصادانا متشابهان إلى حد بعيد، فهما موجهان إلى حد كبير نحو الخدمات، مع وفرة في الخدمات المالية، وتوجد بالفعل درجة عالية من الاندماج والتنسيق بينهما. لذلك يجب أن يكون الأمر أسهل".

وبعد التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين، وتوقيع اتفاق تبادل حر مع كندا والمكسيك، يسعى الرئيس الأمريكي الذي يفتخر بقدرته على عقد "صفقات"، للمواصلة على الوتيرة نفسها.

وصرح ترمب في دافوس أنه يأمل أيضا في عقد اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر).

وأوضح وزير التجارة الأمريكي أن الرئيس ترمب يطالب بالتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قريبا، ولكنه لم يضع مهلة لإبرام هذا الاتفاق.

وأضاف في مؤتمر صحافي في المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتدى" لقد اتخذ قرارا مفاداه أنه طالما كانت المفاوضات تجدي نفعا، سوف يستمر في التفاوض"، فيما ذكر وزير الخزانة: "نحن لا نضع مواعيد تعسفية".

ومع ذلك، كرر الوزيران تحذير ترمب بأن واشنطن سوف تفرض رسوما على واردات السيارات الأوروبية في حال عدم التوصل لاتفاق.

وقال روس إن المفاوضات مع لندن سوف تكون أسهل من المباحثات مع بروكسل، مشيرا إلى أوجه التشابه بين الاقتصادين البريطاني والأمريكي والعلاقات الوثيقة بين خدماتهما المالية.

إلى ذلك، نصح وزير الخزانة الأمريكي جريتا تونبرج الناشطة الشابة من أجل المناخ التي انتقدت بشدة السياسة الأمريكية أثناء منتدى دافوس الاقتصادي، بأن تدرس الاقتصاد قبل أن تلقي الدروس.

وردا على سؤال حول طلب تونبرج (17 عاما) للوقف الفوري للاستثمار في الوقود الأحفوري، أوضح منوتشين للصحافيين "بعد أن تذهب وتدرس الاقتصاد في الجامعة، تستطيع أن تعود وتشرح لنا ذلك".

وتتواجه إدارة ترمب والناشطة الشابة منذ الثلاثاء في المنتدى ولكن بشكل غير مباشر إذ حرص المنظمون على تجنب أية مواجهة بين الطرفين.

وفي كلمته، هاجم ترمب بشدة من وصفهم بـ "نذراء الشؤم" ومن توقعوا كارثة مناخية بينما كانت تونبرج تجلس بين المستمعين. وقبل مغادرته دافوس، قال ترمب إنه كان يحب لقاء الناشطة والتحدث معها.

وأكدت تونبرج مجددا تحذيراتها المتعلقة بالمناخ وذكرت خلال كلمتها أن الوقت قد حان للشعور بـ"الذعر" لأن "البيت يحترق"، مكررة تحذيراتها في المنتدى العام الماضي.

من جهة أخرى، قال برونو لو مير وزير الاقتصاد الفرنسي، إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على سبيل للمضي قدما في المحادثات بشأن نظام دولي لفرض الضرائب على الخدمات الرقمية.

وأضاف لو مير أنه اتفق مع نظيره الأمريكي، ستيفن منوتشين، على أنه لا يجب أن يشير تفويض المحادثات إلى احتمال أن يكون النظام الجديد اختياريا.

ويزيل الاتفاق عائقا كان قد نشأ الشهر الماضي، عندما اقترح منوتشين جعل النظام، قيد التطوير في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اختياريا بصورة فعلية للشركات.

ويأتي الاتفاق الجديد، الذي تم التوصل إليه في اجتماع في قمة دافوس، بعد يوم واحد من تراجع فرنسا والولايات المتحدة عن نزاع تجاري أوشكتا على الدخول فيه، بشأن ضريبة تفرضها فرنسا على المبيعات المحلية لشركات الإنترنت العملاقة.

وكانت فرنسا قد فرضت العام الماضي ضريبة على خدمات الإنترنت لكنها تعهدت برد أي أموال يتم تحصيلها من الشركات إذا تم التوصل إلى الاتفاقية الدولية لضريبة الخدمات الرقمية التي تقترحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقول الولايات المتحدة إن الضريبة الفرنسية تستهدف على نحو غير عادل الشركات الأمريكية وهددت بفرض رسوم إضافية انتقامية على منتجات فرنسية مثل الجبن.