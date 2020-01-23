الصين تمنع طرح أفلام جديدة خوفا من فيروس كورونا

تراجعت الصين عن طرح سبعة أفلام جديدة في دور العرض السينمائي في البلاد خلال عطلات رأس السنة القمرية الجديدة، خشية انتشار فيروس كورونا الجديد.

وثارت مخاوف من إمكانية انتقال الفيروس الجديد، الذي أصاب حتى الآن ما لا يقل عن 620 شخصا وأودى بحياة 17، بين البشر داخل المساحات الضيقة بدور العرض الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومن المعتاد طرح الأفلام، وبينها أحدث أفلام جاكي شان التي تحظى بإقبال جماهيري هائل، وهو فيلم "فانجارد"، بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة التي يحتفل بها الصينيون مطلع الأسبوع المقبل.

وتعد رأس السنة القمرية الجديدة موسما مهما للأفلام حيث حققت دور السينما الصينية حوالي 5 مليارات يوان (720 مليون دولار) خلال ذلك الموسم العام الماضي.