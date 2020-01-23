سهم "إسبيريون" يهبط 6.4%.. أكبر تراجع منذ 7 أسابيع

تراجع سهم شركة الأدوية الأمريكية "إسبيريون ثيرابيوتيكس" خلال تعاملات اليوم بنسبة 6.4% وهو أكبر تراجع للسهم منذ 7 أسابيع، في حين بلغ حجم تداول السهم 3 أمثال متوسط حجم التعاملات اليومية عليه.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى تراجع سعر السهم إلى 50.85 دولار وهو أقل مستوى له منذ ختام تعاملات يوم 13 ديسمبر الماضي. وبلغ حجم تداول السهم اليوم 143493 سهم وهو ثلاثة أمثال متوسط حجم التداول اليومي في مثل هذا التوقيت من اليوم خلال العشرين يوما الماضية، والذي بلغ 41907 أسهم.

يأتي ذلك فيما تراجع مؤشر روسيل 3000 فارما لأسهم شركات الأدوية المسجلة بالبورصة الأمريكية بنسبة 0.6% اليوم في حين تراجع مؤشر روسيل 3000 بنسبة 0.3% فقط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.