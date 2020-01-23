مخزونات الخام الأمريكية تتراجع بنحو 405 آلاف برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت في حين ارتفع مخزون البنزين.

وهبطت مخزونات الخام 405 آلاف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يناير إلى 428.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 961 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 116 ألف برميل يوميا. وانخفض معدل تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 1.7 مليون برميل إلى 260 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 3.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.2 مليون برميل إلى 146 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 53 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.