فرنسا تتوصل لاتفاق مع أمريكا للمضي قدما في محادثات ضريبة رقمية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الخميس إن فرنسا توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة حول أساس محادثاتهما المستقبلية بشأن ضريبة رقمية عالمية على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال لومير خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في سويسرا "أجرينا محادثات مطولة صباح اليوم مع‭ ‬وزير الخزانة الأمريكي وأمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويسعدني أن أعلن لكم أننا توصلنا لاتفاق بين فرنسا والولايات المتحدة يوفر الأساس للعمل على فرض ضريبة رقمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بحسب "رويترز".

وأضاف "إنها أنباء جيدة لأنها تقلل خطر فرض عقوبات أمريكية وتفتح المجال للتوصل إلى حل دولي بشأن الضريبة الرقمية".