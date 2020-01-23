المملكة تشهد إقامة النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف

تشهد المملكة في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2020 إقامة النسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف برعاية مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، وذلك في ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة جدة.

وستشهد البطولة مشاركة أقوى لاعبي الجولف القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الشرق الأوسط أمثال المصنف الأول على العالم بروكس كويبكا، وداستن جونسون، وفيل ميكلسون، وباتريك ريد، وإرني إلس، وسيرجيو غارسيا، وشين لوري، وهنريك ستينسون. وسينضم إليهم في المنافسات نخبة من اللاعبين السعوديين الموهوبين وهم عثمان الملا وسعود الشريف وفيصل سلهب.

وبهذه المناسبة، أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن تفاؤله بمستقبل واعد لرياضة الجولف في المملكة العربية السعودية من خلال إقامة هذا الحدث العالمي الكبير، حيث قال: "إقامة مثل هذه البطولات في هذه الألعاب هي إحدى الاستراتيجيات التي نعمل عليها في الوقت الراهن بزيادة اهتمام المجتمع بالرياضات المختلفة، فهذه البطولة التي تعنى برياضة الجولف وتحظى باهتمام عالمي كبير ستُلهم جيلاً جديداً من الموهوبين السعوديين، وستشجع المزيد منهم، فهي ستعطي بإذن الله المواهب السعودية فرصة للاحتكاك بأفضل اللاعبين على مستوى العالم، فهي تمثل فرصة لهم لتعزيز شعبية الجولف فيها".

وأضاف : "نشهد اهتماماً متزايداً من قبل الشباب السعودي في رياضة الجولف، سواءً في مشاهدة منافساتها أو تجربتها، وهذا ليس غريبا على هذه اللعبة الممتعة التي تدفع الناس لاهتمام أكبر بها، فلعبة الجولف تعد لعبة ملائمة للكبار والصغار".

ويمكن لجميع الجماهير من مختلف الفئات العمرية الاستمتاع بمشاهدة منافسات بطولة السعودية الدولية التي ستقام على أربعة أيام، حيث ينتظرهم أنشطة وفعاليات متنوعة لجميع أفراد الأسرة، وتولي البطولة هذا العام تركيزاً خاصاً على الأسر والمجتمع وتطوير اليافعين في ظل الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء برياضة الجولف، كما ستقدم فعاليات ترفيهية فريدة من قلب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة لوجود قرية خاصة بالجماهير خارج الملعب ستكون مليئة ‏بالأنشطة التفاعلية الممتعة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من العربات التي ستقدم الأطعمة والمشروبات اللذيذة، إضافة إلى إقامة حفلات موسيقية استثنائية في ثلاث ليال من البطولة يحييها مجموعة من أشهر الأسماء في عالم الغناء والدي جي الحائزين على جوائز عالمية.

وتتوفر التذاكر للبيع حالياً على الموقع التالي: https://www.golfsaudi.com/en-us/ بأسعار تبدأ من 60 ريالا سعوديا لليوم الواحد، و160 ريالا سعوديا لكامل أيام البطولة (أربعة أيام)، فيما سيتم طرح تذاكر الحفلات الغنائية الحصرية قريباً، ولمزيد من المعلومات حول البطولة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudiinternational.com