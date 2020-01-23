وزير المال اللبناني: الدول الأجنبية تترقب إصلاحات حكومة لبنان الجديدة

قال وزير المال اللبناني غازي وزني اليوم الخميس إن المانحين الأجانب يترقبون الإصلاحات التي ستستحدثها الحكومة الجديدة وما إن كانت مستعدة لتلقي دعم.

وأضاف الوزير في تصريحات بثها التلفزيون أن المجتمع الدولي بأكمله يترقب ما الذي ستفعله الحكومة، وما هو برنامجها وما هي خطواتها الإصلاحية وهل هي مستعدة للدعم أم لا.