"فورد" تتكبد 2.2 مليار دولار إضافية مرتبطة بنفقات نظام التقاعد

ذكرت شركة فورد موتور ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أنها ستتكبد خلال الربع الأخير من العام الماضي نفقات إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار قبل حساب الضرائب مرتبطة بنفقات نظام التقاعد، وهو ما سيخفض صافي أرباحها بنحو 1.7 مليار دولار.

وذكرت الشركة أن النفقات الإضافية تشمل ملياري دولار مرتبطة بنفقات نظام تقاعد عمالها خارج الولايات المتحدة و600 مليون دولار مرتبطة بمكافآت العمال بعد التقاعد، إلى جانب عائدات تبلغ 400 مليون دولار من نظام التقاعد في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن إعادة تقدير هذه النفقات لن يؤثر على تدفقاتها النقدية خلال 2019 ولن تغيير توقعاتها بشأن حصتها في اشتراكات نظام تقاعد عمالها خلال 2020 .