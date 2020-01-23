أطباء صينيون: الإصابات بفيروس كورونا الجديد ستتجاوز 6 آلاف حالة

توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ستة آلاف حالة.
جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مجموعة "كايشين" الإعلامية المحلية ومقرها بكين.
وقال باحثون صينيون إن الخفافيش ربما تكون الموئل الذي يحتضن هذا الفيروس.
وفعّلت السلطات الصينية تقييد التحركات في ووهان اليوم الخميس حيث تحاول السلطات كبح انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب أكثر من 500 شخص في البلاد.
وقفزت حالات الإصابة بأمراض الرئة الناتجة عن ذلك الفيروس إلى 571 حالة، بينها 17 وفاة حتى اليوم الخميس، حسبما أفاد مسؤولون صينيون.
وذكر تلفزيون الصين المركزي أنه تم إغلاق مطار ووهان ومحطات القطارات وجرى تعليق خدمات حافلات المسافات الطويلة ومترو الأنفاق وخدمات العبارات في المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص بدءا من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش).
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